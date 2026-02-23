Кличко 13 секунд молчал в ответ на вопрос о доверии Трампу

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Sky News замялся после вопроса о доверии президенту США Дональду Трампу. Он выдержал 13-секундную паузу, после чего ответил.

После реплики ведущего Кличко улыбался и молчал около 13 секунд, прежде чем определиться со своей позицией.

«Я стараюсь ему доверять, но иногда не понимаю четко посылы президента по поводу мира на Украине», — сказал он.

Ранее в схожем ключе высказывался и Владимир Зеленский, который в интервью Би-би-си усомнился в надежности Трампа как гаранта безопасности, указав, что президенты меняются, а гарантии нужны на десятилетия. В Киеве неоднократно подчеркивали, что ждут от Вашингтона четкой позиции по урегулированию конфликта.

Ранее в США заявили, что окружение украинского президента может его устранить, если он решит подписать мирное соглашение с Россией.