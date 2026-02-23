«Трамп может быть ненадежным, но он не вечен». Зеленский усомнился в президенте США

Украинский лидер Владимир Зеленский усомнился в надежности президента США Дональда Трампа как гаранта безопасности. Об этом он заявил в интервью Би-би-си .

Журналист спросил Зеленского, доверяет ли он главе Белого дома.

«Это не только президент Трамп. Мы говорим об Америке. А президенты, мы все — на соответствующие сроки. Гарантии мы хотим на 30 лет, например. Политические элиты поменяются, лидеры поменяются», — ответил украинский лидер.

По его словам, за гарантии должен голосовать конгресс, а не только президенты. Би-би-си отметила, что Зеленский фактически поставил под сомнение доверие к Трампу.

«Другими словами, Дональд Трамп может быть ненадежным партнером, но он не останется президентом вечно», — указали в материале.

На прошлой неделе Зеленский уже критиковал подход Трампа к мирному урегулированию, называя его несправедливым, и предупреждал, что Украина не простит США.