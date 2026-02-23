Профессор Сакс: окружение Зеленского может его устранить, если он пойдет на мир

Окружение украинского президента Владимира Зеленского может устранить его самого, если тот решит подписать мирное соглашение с Россией. Такое заявление сделал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире Youtube-канала .

«Зеленский не только клоун, замахнувшийся на то, что ему не по зубам. Он еще и главарь преступной группировки», — заявил Сакс.

По его словам, эта группировка может устранить президента, если он попробует пойти на реальные договоренности.

Профессор считает, что в достижении мира заинтересованы только Россия и США. При этом Зеленский и его окружение не хотят завершать конфликт, управляя страной в условиях тотальной коррупции.

«Трамп говорит: „Я хочу завершить конфликт“. А следом появляются европейцы и начинают: „Нет-нет, Россия — зло, нужно что-то предпринять“», — объяснил эксперт.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Зеленский якобы уже пережил более 10 покушений на свою жизнь.