МИД России объяснил, когда состоятся переговоры с Украиной
Замглавы МИД Руденко: РФ не ставит дедлайнов по переговорам с Украиной
Россия не ставит дедлайнов по времени проведения переговоров с Украиной. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко, чьи слова привело РИА «Новости».
Дипломат прокомментировал информацию о том, что Россия и Китай рассчитывают на диалог по украинскому конфликту до конца 2024 года.
«Переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина», — объяснил Руденко.
То, что сейчас предлагают властям Украины, не является основой для серьезных переговоров, подчеркнул замминистра.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что следующие два месяца в зоне СВО будут более драматичными, чем когда-либо. По его словам, лидерам Европейского союза не следует ждать США и самостоятельно выступить с мирной инициативой.