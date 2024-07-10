МИД России объяснил, когда состоятся переговоры с Украиной

Замглавы МИД Руденко: РФ не ставит дедлайнов по переговорам с Украиной

Россия не ставит дедлайнов по времени проведения переговоров с Украиной. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко, чьи слова привело РИА «Новости» .

Дипломат прокомментировал информацию о том, что Россия и Китай рассчитывают на диалог по украинскому конфликту до конца 2024 года.

«Переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина», — объяснил Руденко.

То, что сейчас предлагают властям Украины, не является основой для серьезных переговоров, подчеркнул замминистра.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что следующие два месяца в зоне СВО будут более драматичными, чем когда-либо. По его словам, лидерам Европейского союза не следует ждать США и самостоятельно выступить с мирной инициативой.