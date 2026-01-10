Обращение Кличко назвали в Британии сигналом о катастрофе для Украины

Обращение мэра Киева Виталия Кличко к жителям города является четким сигналом о том, что на Украину надвигается катастрофа. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Градоначальник призвал киевлян покинуть столицу из-за проблем с отоплением и электроэнергией.

«К нему придет осознание того, что ситуация приближается или достигла точки невозврата. А потом начнется безумная гонка и спешка — возможно, в Москву, надеюсь, в Москву, чтобы посмотреть, что можно собрать воедино и что можно сделать» — отметил Меркурис.

Он посоветовал украинскому руководству поскорей заключить мирное соглашение, пока условия для договора не ухудшились. По его словам, республика уже понесла огромный ущерб от ударов ВС России по инфраструктуре.

Из-за атаки без тепла и воды остались примерно шесть тысяч многоквартирных домов, а также здание Верховной рады. Часть левого берега Киева оказалась обесточена, в городе ограничили работу метро и запустили дополнительные автобусы.