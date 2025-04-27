Киевская полиция наказала мать подростка, слушающего русский рэп

В Киеве полиция заявилась к матери школьника, который слушал русские песни под окнами многоэтажки. На женщину составили административный протокол, сообщила пресс-служба местной полиции.

Украинские силовики во время мониторинга соцсетей обнаружили видео с конфликтом украинки и подростка. Все произошло в Голосеевском районе Киева.

Женщина сделала замечание парню, который громко включил российские песни под окнами ее дома. Но ребенок, как утверждается, ее проигнорировал и якобы начал себя грубо вести.

Киевские силовики зарегистрировали сообщение о происшествии и выяснили, кем был подросток. Им оказался 12-летний учений местной частной школы.

«Инспекторы ювенальной полиции провели профилактическую беседу с матерью парня и по факту невыполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка составили административный протокол», — уточнили в полиции.

Ранее в Киеве мужчина избил девушку, которая слушала композиции группы «Руки Вверх!» и певца Валерия Меладзе.