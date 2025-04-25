Украинка набросилась на мальчика за русский рэп в телефоне

В Киеве женщина пригрозила мальчику полицией за то, что он слушал у нее под окнами русский рэп. Об этом сообщила «Страна.ua» .

Школьник гулял во дворе на проспекте Науки, когда к нему вышла жительница дома. Ее разозлило, что он слушал русскую музыку у нее под окнами.

«Ты же понимаешь что я найду твоих родителей? И в школу приду. И заявление в полицию напишу», — пригрозила она.

Женщина потребовала, чтобы он сам позвал родителей, назвала трусом и пригрозила ударить. Мальчик назвал ее сумасшедшей.

Ранее на Украине вышла социальная реклама с призывом доносить силовикам на слушающих русскую музыку родственников. Местные жители и раньше писали жалобы, но этот ролик транслировал детский телеканал «ПлюсПлюс». По сюжету, брат услышал, как сестра включила «Сигма-бой», и позвонил в СБУ.