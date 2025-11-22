В центре Киева собрался митинг с требованием отставки и ареста Ермака

Днем 22 ноября на площади Независимости в центре Киева начался митинг с требованием отставки и ареста подозреваемого в коррупции главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Протестующие заявили, что намерены каждую субботу выходить на площадь в полдень по местному времени, пока Ермак не окажется за решеткой.

Участники митинга призывали всех украинцев организовывать такие же акции у зданий областных администраций в своих регионах.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября объявило о проведении расследования коррупционных схем в сфере энергетики. Главарем оказался бизнесмен Тимур Миндич, на пленках из его квартиры, предположительно, фигурирует Ермак.

Он возглавил делегацию Украины для обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта. Это назначение едко оценил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.