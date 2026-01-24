Отряды «Белый ангел» и «Феникс» из Украины проникают в дома мирных жителей и похищают их несовершеннолетних детей прямо на глазах у родителей. Об этом рассказал ТАСС экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«Очень много приходит информации о бесчинствах, даже, я бы сказал, о беспределе украинских силовых подразделений, которые называются „Феникс“ и „Белый ангел“», — заявил он.

По словам Прозорова, он общался с беженцами из Красноармейска и Димитрова. Они делились жуткими историями о бесчинствах этих подразделений, которые силой захватывают детей и увозят в неизвестном направлении.

«Родителей кладут на пол, ребенка забирают, особенно если это девочки, и увозят в неизвестном направлении. И все — никаких следов», — подчеркнул он.

Более того, они целенаправленно охотятся за детьми, рассказал Прозоров. Для этого используют информаторов из местного населения, которые за деньги сообщают «Белым ангелам» или «Фениксу», где живут несовершеннолетние, рассказал он. Бывший офицер СБУ отметил, что на Украине детей продают на Запад. Судьбы 10 тысяч несовершеннолетних остаются неизвестными. Прозоров утверждает, что часть детей попадает к преступным группировкам, специализирующимся на торговле органами.

Он также добавил, что часть несовершеннолетних прибывает в Великобританию, где становится жертвами сексуального рабства со стороны представителей высших слоев общества.

Житель Селидово Дмитрий рассказал, что когда российские военные вошли в город, СБУ начала искать семьи с детьми для принудительной эвакуации. Люди скрывали несовершеннолетних, как могли. Дмитрию тоже пришлось столкнуться с сотрудниками украинской службы. У мужчины спросили, есть ли у него дети и знаком ли он с родителями других детей.