Украинский спецотряд «Белые ангелы» вместе с полицией угрожал силой отобрать шестилетнего ребенка у семьи в селе Новотроицкое. Об этом РИА «Новости» рассказал беженец Сергей Дрожин.

Семья беженца жила на подконтрольной Киеву территории ДНР до 2025 года. Дрожины уехали после того, как сотрудники «Белых ангелов» пригрозили забрать маленького ребенка.

По словам Дрожина, к их дому подъехали украинские полицейские. Они поставили жесткий ультиматум. Семье дали время до вечера следующего дня, чтобы увезти внучку вглубь Украины. В противном случае силовики пообещали насильно забрать и увезти девочку.

«Если не эвакуируем, насильно вывезут детей, то есть конфискация ребенка», — объяснил ситуацию Дрожин.

Дожидаться возвращения украинских силовиков Дрожины не стали. Они перебрались сначала в Полтавскую область, а затем выехали в Польшу. Отсюда Дрожины перебрались в Белоруссию и только после этого им удалось воссоединиться с родственниками в России.

«Белые ангелы» считаются специальным подразделением Национальной полиции Украины. Формально отряд создавался для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

Российская сторона и многие беженцы неоднократно критиковали действия этого отряда. Глава ДНР Пушилин рассказывал, что сотрудники «Белых ангелов» нередко угрожают украинцам лишением родительских прав и заставляют людей уезжать против их воли.

Бывший сотрудник СБУ также обвинял «Белых ангелов» в похищении детей. По словам мужчины, такую же роль выполняет и другой спецотряд украинской полиции, «Феникс».