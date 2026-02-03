Поводом для резких высказываний представителя Киева стало заявление футбольного чиновника о необходимости вернуть российские команды на международную арену. В интервью Sky News Инфантино констатировал, что бан российских команд «ничего не дал, а лишь породил еще больше разочарования и злости».

Аналогичной позиции директор УЕФА придерживался и в прошлом году. Инфантино выступал за возвращение России на международную арену.

Сибига же посчитал идею Джанни Инфантино неудачной. По его мнению, подобные инициативы недопустимы, пока конфликт не исчерпан.

«Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России закончить конфликт», — написал глава МИД Украины.

Некоторых российских спортсменов международные организации уже допускают к участию в соревнованиях. Как правило, им пока приходится выступать в нейтральном статусе.