Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик. На своем YouTube-канале Карлсон разместил фрагменты видео.
Судя по анонсу, журналист и блогер беседовали об отношениях Хасбика с Майком Тайсоном, который принял его за ребенка на первой встрече. Также обсудили, нравятся ли Хасбику американцы, на что блогер заявил, что хотел бы, чтобы «во всем мире был мир».
В начале октября дагестанский блогер опубликовал антисемитский пост с ракетой. Сообщение в соцсети провисело менее 12 часов и исчезло, после чего Хасбик занялся поисками «лучшего в России адвоката».
Такер Карлсон взял интервью у российского блогера Хасбика
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