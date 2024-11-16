Такер Карлсон взял интервью у российского блогера Хасбика

Судя по анонсу, журналист и блогер беседовали об отношениях Хасбика с Майком Тайсоном, который принял его за ребенка на первой встрече. Также обсудили, нравятся ли Хасбику американцы, на что блогер заявил, что хотел бы, чтобы «во всем мире был мир».

В начале октября дагестанский блогер опубликовал антисемитский пост с ракетой. Сообщение в соцсети провисело менее 12 часов и исчезло, после чего Хасбик занялся поисками «лучшего в России адвоката».