США заявили о прогрессе в переговорах по Украине

NYT: встреча в Абу-Даби указывает на прогресс в переговорах по Украине

Переговоры России и Украины в Абу-Даби завершились редким позитивным заявлением президента Украины Владимира Зеленского. Это указывает на прогресс в длительном процессе завершения конфликта. Об этом написала газета The New York Times .

После переговоров Зеленский назвал их конструктивными и отметил, что следующий раунд может пройти с 26 января по 1 февраля.

«Первые очные переговоры между российскими, украинскими и американскими официальными лицами завершились в субботу редким позитивным заявлением президента Украины Владимира Зеленского, что свидетельствует о прогрессе в медленном процессе завершения конфликта», — написало NYT.

По данным СМИ, уже несколько месяцев источники, «люди, знакомые с образом мышления Владимира Путина», сообщают, что рабочие группы с участием американских, российских и украинских экспертов играют ключевую роль в разработке плана, который мог бы удовлетворить российского лидера.

Один из американских чиновников на условиях анонимности сообщил NYT, что переговоры идут успешно и следующий раунд встреч намечен на следующее воскресенье.

В Абу-Даби завершилась трехсторонняя встреча. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Россия, США и Украина решили продолжить консультации по урегулированию конфликта. Издание Axios отметило, что прошедшие трехсторонние переговоры дают возможности для встречи Путина и Зеленского в ближайшее время.