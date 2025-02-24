Канада пообещала Украине пять миллиардов евро и миллионы боеприпасов

Канада передаст Украине пакет военной помощи, в который войдут 25 боевых машин пехоты и «миллионы единиц боеприпасов». Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая в Киеве.

Кроме того, глава правительства Канады пообещал пять миллиардов евро финансовой помощи. Это будет кредит, который станут погашать за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее Следственный комитет объявил, что совместно с Минобороны задокументировал факты поставок на Украину оружия из Италии, Франции, Дании, Германии, Великобритании, Канады и многих других стран.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в будущую сделку по редкоземельным металлам не войдут никакие военные гарантии для Украины, но выразил уверенность, что президент страны Владимир Зеленский скоро подпишет документ.