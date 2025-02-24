США отказали Украине в их главном запросе

В предполагаемой сделке между Украиной и США по редкоземельным металлам отсутствует упоминание каких-либо военных гарантий для Киева. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Глава Минфина выразил уверенность, что президент Зеленский скоро подпишет предложенную сделку.

«Что в нее не входит — это военные гарантии. Но при этом в нее входят экономические гарантии. То, что Соединенные Штаты делают серьезные инвестиции в экономическое развитие, я называю экономическими гарантиями безопасности», — заявил глава Минфина.

Он также упомянул, что объектом договоренности являются стратегические полезные ископаемые, энергетика и государственные предприятия.

Ранее Зеленский сообщил, что не желает подписывать соглашение с США о редкоземельных металлах, потому что его последствия могут коснуться будущих поколений украинцев. По его мнению, Трамп хочет получить от Украины стопроцентную надбавку к уже оказанной помощи.