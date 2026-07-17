Федорова убрали не из-за Сырского. Что стоит за настоящим решением Зеленского

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова обернулась политическим скандалом и массовыми протестами в ряде городов страны. Во время брифинга бывший министр возложил ответственность за свое увольнение на главкома ВСУ Александра Сырского, обвинив его в провале мобилизации и поражениях на фронте. Но конфликт между двумя руководителями оказался лишь частью истории. Что на самом деле стояло за кадровым решением, узнал 360.ru.

Почему Зеленский отправил Федорова в отставку

О предстоящей отставке Федорова с поста министра обороны украинский лидер Владимир Зеленский сообщил на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» вечером в среду, 15 июля. По данным газеты «Украинская правда», глава государства честно признался, что причиной стал конфликт министра и главкома ВСУ, который он разрешить не смог.

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По словам участников встречи, Зеленский подчеркивал, что для прекращения внутренних дрязг в отставку нужно отправлять и Федорова и Сырского. Но пойти на такой шаг он не готов и ему придется сделать сложный выбор. Федоров возглавил Министерство обороны Украины всего полгода назад. За это время он начал реформу территориальных центров комплектования (аналогов военкоматов на Украине), чьи сотрудники получили народное прозвище «людоловы» за принудительное проведение мобилизации, а также добился увеличения производства беспилотников.

«Картонные» протесты на улицах Украины

Утро в среду, 16 июля, началось с масштабных протестов недовольных отставкой Федорова с поста министра обороны Украины. По данным издания New Voice, митинги развернулись в Киеве, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Запорожье, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге и Одессе.

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В столице Украины участники протеста вышли к театру имени Ивана Франко, как самому близкому к зданию Офиса президента Украины. Банковая улица закрыта для прохода и проезда с февраля 2022 года. Протестующие вышли с лозунгами, написанными на картоне. Среди них оказались лозунги «Вова, объяснись», призывы отправить Сырского в полк «Скала», где пытали и издевались над мобилизованными, а также обвинения главкома в пустой трате людей и денег. К вечеру участники протестов вышли на новые пикеты.

Что Федоров рассказал о Сырском

На брифинге оставивший пост Федоров не оставил поддержавшие его протесты без внимания. Он пояснил, что не считает собравшихся своей поддержкой. «Украинский народ вышел, потому что когда произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, траекторию сломали», — заявил бывший министр. Он добавил, что предлагал Зеленскому назначить на пост главкома начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, потому что Сырский теряет огромное количество людей. Но в ответ он услышал радикальный отказ. «Я с этим решением полностью согласился и сказал: значит, я буду учиться работать с ним», — пояснил Федоров. Он отметил, что в первые два месяца изучал, как работает командование ВСУ и понял, что Сырский всячески избавляется от талантливых офицеров, считая их своими потенциальными конкурентами. В ход идет все, начиная от выговоров, заканчивая переводами на обучение или в штаб «перекладывать бумаги». Отдельно Федоров отметил, что Сырский полностью сорвал реформу ТЦК, которые находятся под его полным контролем. По его словам, украинцам не нужен человек с дубинкой, который будет гнать их на фронт.

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«Сырский не готов лично в глаза говорить о проблемах. Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал кампанию в СМИ, а не проблема в происходящих действиях», — подчеркнул бывший министр. Он добавил, что когда конфликт стал очевидным, то главком начал плести интриги и в конце концов поставил Зеленского перед ульмтимативным выбором, который тот сделал. Федоров заявил, что от предложения лидера страны стать его советником он отказался, а также не принял предложения от крупных технологических компаний. По его словам, Зеленский должен прислушаться к протестам, которые охватили страну. Украинский лидер заявил, что своего решения по кандидатуре Федорова менять не собирается несмотря на проходящие акции протеста. «Я уверен, что он останется в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть», — пояснил он. Зеленский добавил, что прекрасно знает мнение сторонников бывшего министра и считает, что их право на публичное заявление частью демократии.

Как отставку Федорова восприняли на Западе

Евросоюз сильно удивился решению Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. С таким заявлением выступил еврокомиссар вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Он подчеркнул, что бывший министр показал себя как отличный переговорщик и партнер, который добился значительных успехов. Еврокомиссар не исключил, что такое решение вызовет большие вопросы у Брюсселя.

«Михаил Федоров проявил себя как настоящий реформатор, занимающийся модернизацией ВСУ и оборонной промышленность. Поэтому решение о его увольнении осталось для меня непонятным», — заявил глава германо-немецкой парламентской группы и депутат Бундестага Робин Вагенер.

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Газета Financnal Times выпустила материал под названием «Саморазрушительная перестановка на Украине». Авторы материала назвали Федорова первым бунтовщиком в команде Зеленского, который получил поддержку не только улицы, но и президентской парламентской фракции. Газета The Wall Street Journal допустила, что сторонники Федорова и западные союзники надавят на Зеленского для пересмотра своего решения, как это было в прошлом году, когда на фоне угроз Евросоюза прекратить финансовые транзакции он вернул независимость антикоррупционным органам НАБУ и САП. «Хуже момента для внутренней ссоры и быть не могло, но именно это сейчас происходит в Киеве, где в спешке проводятся перестановки», — заявили авторы издания Politico. Газета The Times не исключила, что вставший на сторону главнокомандующего Сырского Зеленский спровоцировал масштабный политический кризис в стране с начала боевых действий. Между тем, Зеленский поручил возглавить Министерство обороны Украины временно исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре. Он подчеркнул, что уже обсудил с ними обеспечение подразделений необходимыми средствами и проведение новых операций против России. Теперь Хмару на должности министра обороны должны утвердить депутаты рады.

Борьба вокруг военного бюджета

Прикрывший заявлением о конфликте Федорова и Сырского свое решение об отставке министра обороны Зеленский не стал публично высказываться о других причинах. В частности, про конфликт новых производителей беспилотников, которых привел Федоров, с близкой к Зеленскому компании Fire Point, отвечающей за разработку ракет «Фламинго», а также других «освоителей» военного бюджета. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Кроме того, Федоров еще на посту министра цифровой трансформации превратился в самостоятельную политическую фигуру, а при поддержке европейских политиков, НАБУ и САП вполне мог составить конкуренцию Зеленскому на потенциальных выборах президента Украины.

Глава государства еще не забыл, как прежний главком ВСУ Валерий Залужный быстро нарастил политический вес, после чего его сослали послом в Лондон, заменив не амбициозным и исполнительным Сырским, который по сути стал для Зеленского ключевым элементом для управления армией и пресечения появления любого потенциального политического конкурента.

Почему Зеленский испугался Федорова

Украинский лидер зачищает политическое поле в свете фактической подготовки киевского режима для проведения президентских выборов, которые ему необходимы, чтобы подтвердить свою легитимность на переговорах с Россией. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Он подчеркнул, что протестные акции, которые сегодня прокатились по Украине против отставки Федорова, стали для Банковой четким сигналом, что люди недовольны лидером страны и его окружением. «Зеленский пытается устранить всех более-менее рейтинговых кандидатов в президенты, для того, чтобы расчистить себе путь на молниеносные, не демократические, но технологически выверенные президентские выборы», — заявил Мезюхо.

Политолог добавил, что начавшиеся протесты в украинских городах не перерастут в новый Майдан, потому что все последние перевороты финансировались и управлялись западными государствами.

Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сейчас такой ситуации на Украине нет, как нет и лидера, который бы встал во главе протестного движения. «Полицейская авторитарная система управления Владимира Зеленского не допускает появления лидеров общественного мнения внизу. Все, кто пытаются возразить, все, кто в открытую протестует против ТЦК, или пропадают, или вынуждены бежать за границу.», — добавил Мезюхо. Он подчеркнул, что не ждет протестов и со стороны мобилизованных на линии фронта, потому что сейчас их мало, что волнует политические дрязги, потому что единсвтеное, что они хотят — это вернуться домой.

Федорова убрали с линии огня

Несмотря на отставку с поста министра обороны, Михаил Федоров остался человеком Зеленского, который фактически убрал его с линии огня от недовольства военных. Таким мнением с ведущей 360.ru Региной Понамаревой поделился политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов. Он пояснил, что вошедший в клинч с главкомом министр не понимал, что сейчас проводить реформу ВСУ невозможно. «Это просто приведет к катастрофе на фронте», — заявил Михайлов. Политолог не исключил, что Сырскому не понравился молодой и активный министр, который начал разваливать всю выстроенную им структуру, на которой он уже несколько лет зарабатывал через те же ТЦК большие деньги. По мнению Михайлова, Федоров пытался либо влезть в этот бюджет под предлогом перевести мобилизацию на культурные рельсы, чтобы народ меньше бастовал, но столкнулся с непреодолимым препятствием в лице Сырского. Поэтому в разборку пришлось вмешаться Зеленскому, который убрал чересчур активного министра с линии огня.

Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com