«Я отработанный материал». Дончанин согласился подорвать внедорожник за 10 тысяч долларов
СК: украинские спецслужбы обещали 10 тысяч долларов подрывнику авто в Донецке
Украинские спецслужбы пообещали 10 тысяч долларов жителю Донецка за подрыв внедорожника в центре города. Об этом сообщил Следственный комитет России.
По информации следствия, подозреваемый, находясь рядом с жилым домом на Университетской улице, с целью убийства местного жителя разместил под его автомобилем самодельное взрывное устройство.
Утром 9 декабря текущего года, когда собственники подошли к автомобилю, оно взорвалось. Один человек погиб, второй пострадал.
В данный момент подозреваемый находится под стражей. В ходе допроса задержанный заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб. За совершение преступления ему было обещано вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.
«Знаю, что человек погиб и пострадала его жена. О содеянном сожалею. Понимаю, что я отработанный материал. Все, кто работает с украинскими спецслужбами, будут задержаны и понесут заслуженное наказание», — цитировало подозреваемого РИА «Новости».
Белый внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался в центре Донецка 9 декабря. Взрывчатка сдетонировала, когда муж и жена сели в машину. Мужчине оторвало ногу.
Ранее взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко в Севастополе. В одном из автомобилей сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего водитель получил серьезные травмы и скончался на месте.