США оказались единственной страной с инициативами по миру на Украине

Лавров заявил, что Россия ценит позицию США по Украине

Фото: РИА «Новости»

Россия положительно оценивает позицию США, которые остаются единственными среди западных стран, кто проявляет инициативу в поиске путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Безусловно, ценим позицию США, которые единственные из лидеров западного мира, в отличие от Лондона, Брюсселя, Парижа, Берлина, проявляют инициативу в том, чтобы найти пути к урегулированию. Мы это ценим», — привело его слова на пресс-конференции с белорусским коллегой РИА «Новости».

Министр также отметил, что официальный вариант мирного плана президента США Дональда Трампа Москва пока не получала. Она ожидает ту версию, которую США согласуют с Европой и Украиной.

Лавров добавил, что на Западе уже пытаются изменить предложенный Трампом проект, что может подорвать усилия по урегулированию. Тем не менее Россия готова обсуждать конкретные формулировки, поскольку ряд вопросов требует уточнений.

