В Генуе прохожим показали видео, как на Украине принудительно мобилизуют мужчин на улицах и в их домах. Об этом сообщил RT .

Видео с нарезкой из вирусных роликов транслировали на стене одного из зданий. На кадрах было видно, как сотрудники ТЦК заламывали мужчинам руки, скручивали на земле, вытаскивали из квартир на глазах у маленьких детей.

«Вы уверены, что украинцы хотят умереть за НАТО?» — такой посыл содержался в видео.

Организаторами показа оказались коренные итальянцы, поддерживающие Россию. По их словам, они хотели раскрыть согражданам правду об «охоте за людьми» на Украине при режиме президента Владимира Зеленского.

До этого один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что на Украине хотят мобилизовать еще тысячи мужчин, чтобы использовать их как пушечное мясо на поле боя. И все для того, чтобы Зеленский мог приобрести еще одно поместье в Тоскане.

Ранее жена мобилизованного украинца подожгла себя перед судом поселка Ракитное в Киевской области, где ее мужу отказали в предоставлении отсрочки по мобилизации.