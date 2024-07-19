Украинка подожгла себя перед судом в Киевской области

Жена мобилизованного украинца подожгла себя в знак протеста в Киевской области

Фото: Pixabay

Протест в виде самосожжения устроила 35-летняя жена мобилизованного украинца перед судом поселка Ракитное в Киевской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

По данным авторов, в суде рассматривали дело мужа женщины, который пытался выбить для себя отсрочку по мобилизации. Но истец получил отказ. Супруга не выдержала такого решения и подожгла себя около здания суда.

Пламя успели потушить очевидцы. Пострадавшую забрали в больницу Киева. Врачи диагностировали у нее ожоги 80% тела.

Ранее неизвестные бросили взрывчатку в здание территориального центра комплектования города Буск Львовской области. Таким образом жители выразили свое отношение к объявленной властями страны мобилизации.

Принятый в середине мая новый закон позволил военным захватывать людей на улицах для доставки в места комплектования, а также платить за информацию о попадающих под мобилизацию.

Замена Байдена ударит по позициям Демпартии США

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

История со множеством игроков. Что будет с ценами на товары в маркетплейсах

Право на жизнь. Эвтаназию домашних животных одобрили только в случае опасности для человека

Армия России освобождает Харьковскую область. История города Волчанска

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте