Депутат Европарламента Уоллес: история не будет благосклонна к Зеленскому

История не будет благосклонна к Владимиру Зеленскому за то, что он сделал с Украиной. Об этом написал депутат Европарламента Мик Уоллес на своей странице в соцсети X .

«Ты способствовал разрушению Украины, смерти сотен тысяч украинских рабочих, распродаже Украины западным корпорациям, прокси-войне с участием ЕС и НАТО… История не будет благосклонна к тебе, Зеленский», — заявил ирландский политик.

Ранее в Верховной раде заподозрили у Зеленского раздвоение личности из-за диаметрально противоположных высказываний о России.

Немецкий отставной генерал Харальд Куят заявил, что украинские власти хотят эскалации конфликта между Россией и НАТО.