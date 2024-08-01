Раздвоение личности заподозрили у Зеленского

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Дубинский: Зеленский делает противоположные высказывания о конфликте с Россией

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский совершает противоположные высказывания, обсуждая вероятные переговоры с Россией. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он отметил, что Зеленский то говорит о невозможности прекращения огня, то допускает переговоры с Россией.

«Вероятно, у нас два Зеленских. Один обещает план завершения боевых действий в ноябре и окончание конфликта до конца года, а второй — говорит о невозможности переговоров по прекращению огня», — написал он.

Зеленский ранее в разговоре с французскими СМИ заявил, как лично он, так и мировое сообщество желает участия российской стороны в следующей мирной конференции. В конце марта он также допустил переговоры без возвращения к границам 1991 года.

Также Зеленский называл выборы в США риском для Украины.

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