Немецкий генерал уличил Зеленского в стремлении к эскалации конфликта между Россией и НАТО

Генерал ФРГ в запасе Куят: Зеленский хочет эскалации конфликта между РФ и НАТО

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский в стремлении сохранить власть желает эскалации конфликта между Россией и НАТО. Об этом в интервью изданию NachDenkSeiten заявил немецкий генерал в отставке Харальд Куят.

«По мере того как конфликт на Украине близится к кульминации, складывается впечатление, что Зеленский хочет эскалации конфликта между Россией и НАТО, поскольку это единственный способ для него <...> выжить на своем посту», — отметил генерал.

Немецкий офицер напомнил о срыве переговоров, который стал «серьезным просчетом» Запада, так как негативные последствия для Украины и ее союзников достигли «огромных масштабов». Куят отметил, что проигравшие уже известны — это украинский народ и Европа.

Войска Украины начали массово сдаваться в плен по всей линии боевого соприкосновения. ВСУ не могут противостоять натиску ВС России.

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