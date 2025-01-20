Исследователь Майдана увидел дурной знак для Зеленского в заявлении Трампа-младшего

Тот факт, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось выпрашивать приглашение на инаугурацию нового американского лидера, говорит о его скорой отставке. Профессор Оттавского университета Иван Качановский сообщил об этом в соцсети X .

«Явно дурной знак для Зеленского. Он вряд ли останется у власти до конца этого года», — заявил он.

Качановский известен как украинско-канадский политолог, автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году. Он прокомментировал рассказ сына избранного президента США Бэррона Трампа о том, что Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию, но так и не получил его, а потом заявил, будто сам решил не ехать на церемонию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже уличила Зеленского во лжи. Он объяснил решение не ехать в Вашингтон некими «домашними делами», хотя в 2024 году нашел время на поездки в более чем 35 стран.