ВСУ могут распустить иностранные легионы и направить их бойцов в штурмовые подразделения. Эта информация вызвала массовое расторжение контрактов среди иностранных наемников, сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

«Украинское командование обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе Сухопутных войск ВСУ, а личный состав планируют направлять в штурмовые войска», — сказал собеседник агентства.

Украинский ресурс Deep State, аффилированный с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, сообщил, что связался с военнослужащими иностранного легиона. Они подтвердили информацию о расторжении контрактов, добавили российские силовики.

На Запорожском направлении в рядах украинской армии уже почти не осталось иностранных наемников. Там воюют украинские и беглые белорусские националисты.

Ранее британский военный погиб на Украине при испытаниях системы ПВО. Какое именно спецподразделение он представлял, держат в секрете. По официальным данным, британские военные на Украине выполняют две основные задачи: охраняют дипломатическую миссию и помогают реабилитационным центрам для раненых военнослужащих ВСУ.