Великобритания впервые признала гибель кадрового военного на Украине — он получил смертельные ранения во время испытаний новой системы ПВО. Об этом сообщила газета The Sun .

Какое именно спецподразделение он представлял, королевство держит в секрете. Официально британские военные на Украине охраняют дипмиссию и помогают реабилитационным центрам для раненых солдат и офицеров ВСУ. При этом, по неофициальным данным, в зоне СВО ликвидировали уже 45 британских наемников.

Также не разглашается, что конкретно произошло с системой и какой модели она была. В начале года Украина получила британско-датские зенитные ракеты Gravehawk.

В октябре, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, при взрыве на Харьковском НПЗ погибли не только украинские, но и британские военные.