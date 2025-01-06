Инфекционисты зафиксировали на Украине вспышку метапневмовируса

На Украине зарегистрировали 13 подтвержденных случаев метапневмовируса, но в действительности их больше. Об этом заявила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская в соцсети Facebook*.

Она отметила, что в стране произошла вспышка новой болезни, и число зараженных выше официальных данных.

«С начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, их реально больше», — объяснила специалист.

Инфекционист подтвердила, что метапневмовирус может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей всех возрастов, но в группе риска прежде всего находятся дети, пожилые и люди ослабленным иммунитетом.

Ранее инфекционист Георгий Викулов перечислил симптомы метапневмовируса. Он отнес к ним насморк и кашель, а также повышение температуры тела и лихорадку. Инкубационный период у вируса короткий — всего от трех до пяти дней.