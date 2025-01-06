Россиянам назвали основные симптомы метапневмовируса

По словам врача, чаще всего при метапневмовирусе проявляются насморк и кашель. Также наблюдается повышение температуры тела и лихорадка, но не всех случаях ярко выраженная.

Викулов предупредил, что эту инфекцию тяжелее переносят маленькие дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом, например, те, кто получает химиотерапию или лучевую терапию.

«Сейчас мы видим, что вспышка заболевания встречается преимущественно у населения до 14 лет, реже у взрослых, хотя эта инфекция не имеет четкой связи с возрастом», — отметил собеседник издания.

У метапневмовируса, который передается от человека к человеку, короткий инкубационный период — от трех до пяти дней. В редких случаях, он может длиться от четырех до 13 суток.

Профессор Геннадий Онищенко заявил, что россиянам нужно быть более настороженными после сообщений о распространении метапневмовируса в Китае. Он посоветовал носить маски, чтобы не спровоцировать вспышку заболевания в стране.