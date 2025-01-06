На Украине зарегистрировали 13 случаев метапневмовируса

Метапневмовирус выявили у 13 жителей Украины с начала зимнего сезона. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание УНИАН со ссылкой на главного инфекциониста Украины Ольгу Голубовскую.

«По данным Центра общественного здоровья МОЗ, на Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, реально их больше», — написала она в соцсетях.

Голубовская предупредила, что метапневмовирус человека может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у лиц любого возраста.

В группе риска маленькие дети, пожилые люди, а также те, у кого ослабленная иммунная система. Украинские военные в зоне боевых действий тоже в нее попали из-за низкого иммунитета и сырости в окопах.

Специалист добавила, что заражение происходит капельным путем. Чаще всего люди легко болеют, у них кашель и насморк, но могут быть и осложнения, приводящие к дыхательной недостаточности.

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