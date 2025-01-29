Имущество сына Порошенко арестовали на Украине

На Украине арестовали имущество сына бывшего президента Петра Порошенко Алексея. Из-за уклонения от воинской службы его объявили в розыск, сообщило украинское агентство УНИАН со ссылкой на политического эксперта Валентина Гладких, опубликовавшего копию постановления.

Минюст Украины постановил взыскать с Алексея Порошенко штраф в размере 51 тысячи гривен (около 118 тысяч рублей). Для обеспечения выполнения постановления на все имущество должника наложили арест.

Сын Порошенко игнорировал все повестки в ТЦК, сейчас он находиться в Лондоне. За неявку без уважительных причин молодого человека оштрафовали в рамках административного дела.

Однако Алексей Порошенко не стал выплачивать штраф. В итоге, исполнительная служба постановила провести взыскание в принудительном порядке, а пока оно не будет оплачено — арестовать все имущество.

В конце декабря прошлого года Порошенко-младшего объявили на Украине в розыск. Имеющий звание лейтенанта запаса он несколько раз игнорировал присланные ему повестки. Алексей и его брат Михаил Порошенко уехали в Лондон в феврале 2022 года.