Их волнует коррупция. Зеленского предупредили о нулевой поддержке украинских элит
FT: Зеленский лишается поддержки элит из-за коррупции
Глава киевского режима Владимир Зеленский лишается поддержки украинской элиты из-за коррупции, авторитарных методов управления, а также преследования неугодных ему фигур по политическим соображениям. Об этом заявил корреспондент газеты The Financial Times в Киеве Кристофер Миллер.
По его словам, представители элиты беспокоятся злоупотреблениями властью в руках Зеленского и его офиса.
«Их волнует коррупция, с которой никто не боролся <…>, поскольку внимание смещалось на военное противостояние с Россией», — написал Миллер.
Корреспондент отметил, что сам украинский президент никак не реагирует на претензии в его адрес, что может только увеличивать недовольство.
Ранее стало известно, что Зеленского назвали причастным к ликвидации полковника СБУ Ивана Воронича.