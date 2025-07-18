Глава киевского режима Владимир Зеленский лишается поддержки украинской элиты из-за коррупции, авторитарных методов управления, а также преследования неугодных ему фигур по политическим соображениям. Об этом заявил корреспондент газеты The Financial Times в Киеве Кристофер Миллер.

По его словам, представители элиты беспокоятся злоупотреблениями властью в руках Зеленского и его офиса.

«Их волнует коррупция, с которой никто не боролся <…>, поскольку внимание смещалось на военное противостояние с Россией», — написал Миллер.

Корреспондент отметил, что сам украинский президент никак не реагирует на претензии в его адрес, что может только увеличивать недовольство.

Ранее стало известно, что Зеленского назвали причастным к ликвидации полковника СБУ Ивана Воронича.