«Хорошая, милая встреча». На Украине назвали позитивными результаты встречи Путина и Уиткоффа

Встреча президента Владимира Путина с американским спецпосланником принесла России значительные дипломатические результаты. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Эксперт назвал переговоры «хорошей и милой встречей», отметив явное удовлетворение российского президента. По его словам, стороны установили прочный канал связи практически без посредников.

«Они беседовали три часа. То есть это очень много. Это можно уже обсудить, как они вместе полетят на Луну, атомную станцию там делать», — подчеркнул Соскин.

Он добавил, что такой продолжительный контакт свидетельствует о серьезности налаженных отношений. По его мнению, спецпосланник Стивен Уиткофф эффективно выполнил свою миссию.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио оценил результаты визита спецпосланника США в Москву. По словам дипломата, стороны продвинулись в понимании позиций.