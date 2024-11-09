«Грызня пауков в банке». Рогов оценил ультиматум Порошенко для Зеленского и Трампа

Бывший украинский лидер Петр Порошенко, который потребовал от президента Украины Владимира Зеленского выставить красные линии перед победившим на выборах в США Дональдом Трампом, таким способом напомнил о себе в надежде вернуть власть. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он пояснил, что экс-президент Украины понял, что действующий режим скоро падет, и воспользовался положением, чтобы сильнее утопить Зеленского в грязи и потом быстро занять кресло президента.

«Началась обычная грызня пауков в банке. Красные линии Порошенко — это банальная клоунада и желание напомнить о себе, заявив о своих претензиях к зеленой власти как возможной альтернативе», — заявил Рогов.

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому с призывом не идти на компромиссы с Дональдом Трампом по вопросам суверенитета, территориальной целостности, ограничения мощности ВСУ и санкций. По мнению политика, Зеленский обязан убедить нового президента США, что завершить боевые действия без вступления Украины в НАТО невозможно.

Отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс в обмен на получение нового американского оружия включили в мирный план Трампа по Украине, сообщила ранее газета The Wall Street Journal. По данным издания, прекращение огня предусматривает заморозку конфликта на линии соприкосновения и создание демилитаризованной зоны.