Порошенко назвал пять красных линий для Трампа и Зеленского

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему лидеру Владимиру Зеленскому и к одержавшему победу на выборах президента США Дональду Трампу с призывом соблюдать пять «красных линий». Свой пост он опубликовал в Telegram-канале.

По мнению экс-президента, киевский режим не должен соглашаться на компромиссы в вопросах территорий и отмены санкций в отношении России. Порошенко также призвал убедить Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО.

«Нам надо убедить президента Трампа в том, что никакой другой альтернативы прекращения конфликта не может произойти без членства Украины в Североатлантическом альянсе», — пояснил политик.

Порошенко призвал закончить боевые действия по линии фронта с сохранением государственности оставшейся части Украины в нынешнем виде.

Бывший украинский лидер ранее пожаловался, что расходы на оборону в стране не перестают уменьшаться, в то время как Россия активно наращивает военно-промышленный комплекс.