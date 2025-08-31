Группу украинских преступников выгнали из Польши

Польша выдворила 15 граждан Украины, осужденных за кражу, хранение наркотиков, подделку документов и другие преступления. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета.

«Пограничная служба выслала из Польши 15 граждан Украины, каждый из которых имеет несколько судимостей за преступления и проступки. Иностранцы, переданные Украине, представляли угрозу безопасности и общественному порядку», — заявили пограничники.

Силовики принудительно доставили задержанных к границе и передали украинской стороне. Они обвинялись в хранение наркотических и психотропных веществ, разбое, краже, подделке документов, вождении в пьяном виде и организации незаконной миграции.

Всех депортированных внесли в список нежелательных лиц на ближайшие 5-10 лет и запретили въезд в Польшу. Один из них уже числился в стоп-листе.

Ранее полиция Варшавы задержала украинца, который угрожал поджогами за отмену пособий. Ему тоже грозит депортация.