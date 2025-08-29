Украинец из-за отмены пособий в Польше пригрозил поджечь дома

Оставшийся без пособий украинец пообещал устроить поджоги, если власти Польши не вернут выплаты. Полиция задержала шантажиста, ему грозит депортация, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в соцсети X .

«Через несколько часов после публикации видео в интернете полицейские задержали гражданина Украины, угрожавшего поджогами. Начато расследование. Мужчине будут предъявлены обвинения», — объявил он.

Беженца задержали в Варшаве. Кервиньский сообщил, что полиция направит в Пограничную стражу запрос на его депортацию.

Недовольство украинца с ником stepan3336 вызвала отмена ежемесячного пособия «Rodzina 800+» на каждого несовершеннолетнего без учета материального положения семьи по 800 злотых. Он опубликовал в TikTok видео на фоне тушения пожара, заявив, что его устроили беженцы, и пригрозив новыми поджогами.

Ранее первых украинских беженцев депортировали США. Иммиграционная служба опубликовала снимки их возвращения на родину.