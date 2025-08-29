Украинец из-за отмены пособий в Польше пригрозил поджечь дома
Полиция Варшавы задержала украинского беженца за угрозу поджогов
Оставшийся без пособий украинец пообещал устроить поджоги, если власти Польши не вернут выплаты. Полиция задержала шантажиста, ему грозит депортация, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в соцсети X.
«Через несколько часов после публикации видео в интернете полицейские задержали гражданина Украины, угрожавшего поджогами. Начато расследование. Мужчине будут предъявлены обвинения», — объявил он.
Беженца задержали в Варшаве. Кервиньский сообщил, что полиция направит в Пограничную стражу запрос на его депортацию.
Недовольство украинца с ником stepan3336 вызвала отмена ежемесячного пособия «Rodzina 800+» на каждого несовершеннолетнего без учета материального положения семьи по 800 злотых. Он опубликовал в TikTok видео на фоне тушения пожара, заявив, что его устроили беженцы, и пригрозив новыми поджогами.
