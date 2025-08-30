Украинцы-аферисты заработали полмиллиона долларов на пособиях в Чехии

Novinky: супруги с Украины оформили на себя пособия в Чехии за 830 человек

Живя на Украине, супружеская пара за год получила пособия в Чехии на сумму более полумиллиона долларов. Аферисты оформляли документы на земляков, сообщил сайт Novinky .

Иван Саварин и Кристина Савчинова грузили соотечественников в фургон, увозили в Чехию, оформляли как военных беженцев, а потом возвращали домой. Сами супруги тоже оставались жить на Украине, получая через центры занятости в городах Брно и Йиглаве пособия за подельников.

«„Доить“ таким образом чешское государство супругам удавалось около одного года, в течение которого они заработали на 830 псевдозаявителях 11 миллионов крон (525,6 тысячи долларов)», — сообщила пресс-секретарь краевого суда в городе Брно Клара Белковова.

Суд приговорил Саварина и Савчинову к четырем годам колонии за мошенничество. Им закрыли въезд в Чехию на пять лет.

Ранее в Польше полиция задержала украинского беженца, который угрожал поджогами за отмену пособия. Ему грозит депортация.