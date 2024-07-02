Власти заявили о повреждении промпредприятия в Днепропетровской области

Промышленное предприятие получило повреждения во время взрывов в Днепропетровской области ночью 2 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной администрации Сергей Лысак.

При этом чиновник не уточнил, о каком объекте идет речь. Взрывы в течение ночи, по его данным, прозвучали в Никополе, Марганецкой, Мировской и Покровской общинах, а также в Криворожском районе.

«Повреждения получили промышленное предприятие и линия электропередачи, также возникло два возгорания, их потушили», — пояснил Лысак.

О взрывах в Днепропетровской области местные СМИ сообщали вечером 1 июля. Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины в 23:10, уточняло издание «Страна.ua». В 23:31 журналисты заявили об отбое тревоги в Киеве и ряде областей.