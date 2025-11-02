Госдолг Украины вырос в три раза

В Раде заявили, что госдолг Украины вырос втрое, на его погашение уйдет 35 лет

С 2022 года государственный долг Украины вырос в три раза. Для его погашения потребуется 35 лет. Только на выплату процентов по займам уйдет более 3,8 триллиона гривен, что эквивалентно примерно 90,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в партии «Европейская солидарность» в Верховной раде.

«Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября составил 8,024 триллиона гривен (191,18 миллиарда долларов). Это ровно в три раза больше, чем на начало 2022 года», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Европейской солидарности».

Партия предупредила, что госдолг продолжит расти в следующем году.

Международный валютный фонд 15 октября предупредил, что государственный долг Украины резко вырастет. По прогнозам МВФ, к 2025 году он достигнет 108,6% от ВВП, а в 2026-м — 110,4%.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в стране зафиксировали дефолт.

Лидер коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация», депутат сейма Гжегож Плачек обратил внимание, что руководство Польши обязало граждан выплачивать проценты по долгам Украины, не спросив их мнения. Он подчеркнул, что это явно антипольская риторика.