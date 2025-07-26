Государственный долг Украины достиг 181 миллиарда долларов, в связи с чем в стране зафиксировали дефолт. Об этом ТАСС заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&P отпустило рейтинг по ВВП-варрантам с высокой вероятности невыполнения эмитентом обязательств до дефолта.

«После этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине», — сказал политик.

Он напомнил, что дефолт в данном случае означает неспособность государства оплачивать свои долги.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров ранее предрек стране многомиллиардные долги после завершения конфликта.