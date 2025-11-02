Поляков заставили выплачивать проценты по долгам Украины

Польское руководство обязало граждан выплачивать проценты по долгам Украины, не спросив их мнения. Об этом в соцсети X заявил лидер коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация», депутат сейма Гжегож Плачек.

Он отметил, что в Польше стремительно растет дефицит бюджета и госдолг, однако гражданам придется годами помогать Украине гасить ее задолженности.

«У нас что, кто-то сошел с ума? Это явно антипольская риторика!» — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что в этом году Польша собирается выплатить украинским кредиторам проценты на 30 миллионов долларов и аналогичные суммы в течение еще двух лет. Плачек добавил, что что заявки на 2026 и 2027 годы еще не подали, но польский Минфин уже знает, что поляки будут выплачивать проценты.

Ранее Польша усилила контроль за денежными переводами украинцев. Налоговая проверяет даже небольшие транзакции без указания назначения и считает их неучтенным доходом. В результате счета украинских граждан блокируют до 72 часов, а в некоторых случаях — до трех месяцев.