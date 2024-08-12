Госдеп переложил ответственность за удары по России на Украину

США обсудили с Украиной перспективу применения дальнобойного оружия для ударов по России, однако украинское руководство должно самостоятельно принимать решения о характере боевых действий, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател. Трансляция прошла на YouTube-канале департамента.

Журналисты спросили, готовы ли США развязать Украине руки и разрешить атаковать Россию западным дальнобойным оружием. Пател заявил, что украинское руководство должно самостоятельно принимать решения о характере ведения боевых операций.

Представитель Госдепа заверил, что позиция США по вопросу применения дальнобойного оружия не изменилась. Он подтвердил, что эту тему вновь обсуждали, но отказался раскрывать подробности.

«Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами», — сказал Пател.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выполнить условия Запада ради того, чтобы получить разрешение на удары по России. Он поручил дипломатам составить список требований союзников.