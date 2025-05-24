На Украине заочно вынесли приговор главе Дагестана Сергею Меликову. Его судили по статье о финансировании действий, совершенных в целях изменения украинских границ, сообщил ТАСС .

Районный суд города Черновцы заочно приговорил российского государственного деятеля к восьми годам тюрьмы за помощь участникам СВО. В суде отметили, что Меликов не только сам помогает ВС России, но и призывает к аналогичным действиям сограждан.

Ранее стало известно, что в Киеве заочно приговорили бывшего украинского президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу.