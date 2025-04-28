Подольский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным следствия, Янукович в феврале 2014 года вместе с двумя десятками сотрудников Управления государственной охраны (украинский аналог ФСО) покинул страну вне официальных пунктов пропуска.

Предположительно, из Киева он уехал в Донецкую область, оттуда на вертолете в Ейск, из Краснодарского края на самолете в Симферополь, а уже из Крыма на судне в материковую часть России.

В прошлом году бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что Янукович в 2013 году мог предотвратить украинский конфликт, однако упустил свой шанс.