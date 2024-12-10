Главный украинский флаг сняли с флагштока в Киеве из-за повреждения полотнища. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий. Завершить работы по замене полотнища планируют до конца дня 11 декабря», — заявили в горадминистрации.

Главный флаг Украины расположен у монумента «Родина-мать». Его длина — 24 метра, ширина — 16 метров.

Ранее активисты подполья «Дозор» устроили акцию протеста в Киеве в День независимости Украины.

Они подожгли украинский флаг около Киевского медицинского университета. По словам подпольщиков, к ним часто обращаются мобилизованные граждане и передают разные данные для сопротивления правительству страны.

Ранее в украинских чатах появились предложения по поджогу машин военных комиссаров. В Сумах за несколько дней граждане подожгли четыре автомобиля.