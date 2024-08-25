Украинцы в День независимости подожгли в Киеве государственный флаг

ТАСС: активисты подполья подожгли ночью в Киеве 30-метровый флаг Украины

Фото: Unsplash

Активисты подполья «Дозор» устроили в Киеве акцию с поджогом флага Украины в честь Дня ее независимости. Об этом сообщил ТАСС.

Представители организации рассказали, что флаг подожгли в ночь на 25 августа на улице Владимира Рыбака, неподалеку от Киевского медицинского университета. Флаг находился на периметре одного из городских учреждений.

Подпольщики отметили, что к ним часто обращаются мобилизованные украинцы. Организации передают различную информацию для сопротивления украинскому руководству и помощи ВС России.

Ранее в украинских чатах стали появляться предложения сжигать машины военных комиссаров. В Сумах за несколько дней граждане подожгли четыре автомобиля.

Telegram-канал Mash объяснил, что жители выражают недовольство из-за тотальной мобилизации. Сотрудники территориальных центров комплектования ловят 18-19-летних украинцев и отправляют их на убой, добавили журналисты.

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