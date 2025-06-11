Глава СБУ Малюк признался в терроризме

Захарова назвала явкой с повинной слова главы СБУ Малюка о терактах в России

Заявление главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о подготовке новых терактах на территории России — прямое признание в террористической деятельности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это явка с повинной, полное признание в том, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией, но по методу реализации (это — ред.) конечно, терроризм. Учитывая, что финансирование идет из-за рубежа, то международный терроризм», — процитировало ее РИА «Новости».

В начале июня украинский президент Владимир Зеленский публично заявил, что Киев провел операцию против аэродромов России. Он рассказал, что провел встречу с Малюком и тот передал ему доклад об итогах террористической операции.

В День защиты детей в Мурманской, Иркутской и Рязанской областях, а также других регионах сообщили об отражении атак украинских дронов. Позже Минобороны России подтвердило, что атака осуществлялась с использованием FPV-дронов со стороны Украины.

Ранее ФСБ предотвратила диверсионно-террористическую деятельность в Новгородской области. Агент СБУ поджег два автомобиля с символикой спецоперации. Его действия координировал куратор.