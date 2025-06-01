Зеленский публично признался в террористической атаке на аэродромы России
Украина признала ответственность за теракты на аэродромах в России
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев провел операцию против аэродромов России. Видео политик разместил в своем Telegram-канале.
В видеообращении Зеленский рассказал, что провел встречу с главой СБУ Василием Малюком. Тот передал ему доклад об итогах террористической операции.
В ее рамках украинские БПЛА атаковали российские аэродромы. По словам Зеленского, Украина задействовала 117 FPV-дронов и столько же операторов беспилотников.
Зеленский утверждает, что некоторые операторы якобы действовали с российской территории.
Днем 1 июня власти Мурманской, Иркутской, Рязанской и нескольких других областей сообщили об отражении атак украинских дронов. Позднее Минобороны России доложило о теракте — Украина совершила его с применением FPV-дронов.
После этого меры безопасности усилили еще в трех регионах России.