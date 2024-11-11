Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) наградил почетными грамотами боевиков, рейдерски захвативших кафедральный Свято-Михайловский собор в Черкассах. Об этом сообщил бывший премьер Николай Азаров в
Telegram-канале.
По его словам, наградили как руководителя акции, так и тех, кто грабил храм после захвата. Сама церемония состоялась прямо в стенах собора.
«Какая страна — такие герои!» — подытожил бывший глава правительства.
Ранее в Луцке на стенах кафедрального собора святой Троицы по поручению главы Волынской епархии ПЦУ
изобразили портреты украинских бизнесменов, которых причислили к лику святых.
В сентябре
Владимир Зеленский обратился к Константинополю с призывом поднять статус ПЦУ до патриархата.
Сегодня 10:38 Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 11 ноября
Сегодня 10:37 День карьеры и тренинги провели в подмосковном лагере «Литвиново»
Сегодня 10:37 Глава раскольнической ПЦУ наградил рейдеров, захвативших храм в Черкассах
Сегодня 10:32 Обломки беспилотника повредили крышу предприятия в Воронеже
Сегодня 10:31 Таблоиды узнали о первом решении Трампа на посту президента США
Сегодня 10:31 Первую в Подмосковье скульптуру курского соловья установили в Подольске
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте