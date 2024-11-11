Глава раскольнической ПЦУ наградил рейдеров, захвативших храм в Черкассах

Азаров рассказал о наградах ПЦУ за рейдерский захват храма в Черкассах

Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) наградил почетными грамотами боевиков, рейдерски захвативших кафедральный Свято-Михайловский собор в Черкассах. Об этом сообщил бывший премьер Николай Азаров в Telegram-канале .

По его словам, наградили как руководителя акции, так и тех, кто грабил храм после захвата. Сама церемония состоялась прямо в стенах собора.

«Какая страна — такие герои!» — подытожил бывший глава правительства.

Ранее в Луцке на стенах кафедрального собора святой Троицы по поручению главы Волынской епархии ПЦУ изобразили портреты украинских бизнесменов, которых причислили к лику святых.

В сентябре Владимир Зеленский обратился к Константинополю с призывом поднять статус ПЦУ до патриархата.