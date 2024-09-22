Президент Владимир Зеленский попросил послов Вселенского патриархата поднять статус Православной церкви Украины до патриархата. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Зеленский призвал Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата», — написали в Telegram-канале издания.

Обращение к послам Зеленский сделал еще в августе, когда послы Вселенского патриархата Варфоломея приезжали в Киев. Украинский лидер заявил, что экзархи пообещали донести информацию до патриарха.

На Украине пытаются изничтожить истинное православие, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала ПЦУ «квазиправославной», а не раскольнической или отколовшейся.