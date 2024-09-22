Зеленский призвал Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата
Президент Владимир Зеленский попросил послов Вселенского патриархата поднять статус Православной церкви Украины до патриархата. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
«Зеленский призвал Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата», — написали в Telegram-канале издания.
Обращение к послам Зеленский сделал еще в августе, когда послы Вселенского патриархата Варфоломея приезжали в Киев. Украинский лидер заявил, что экзархи пообещали донести информацию до патриарха.
На Украине пытаются изничтожить истинное православие, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала ПЦУ «квазиправославной», а не раскольнической или отколовшейся.
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Зеленский призвал Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата
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